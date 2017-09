Sonnig und mild: Bis zu 22 Grad zum Start ins Wochenende

Das Ende der Arbeitswoche verspricht schönstes Herbstwetter - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach dem sonnigen Mittwoch bleibt es auch Donnerstag und Freitag herbstlich mild. Bis zu 22 Grad werden am Freitag erreicht. Auch die Sonne scheint sich noch ein paar Tage zu zeigen. Spätestens ab Samstag zeigt der Herbst sich aber wieder von seiner unfreundlichen Seite.

Donnerstag und Freitag laden bei milden Temperaturen um die 20 Grad zu einem Spaziergang durch das schon gefallene Herbstlaub ein. © Daniel Naupold/dpa



So schön wie am Mittwoch geht es auch am Donnerstag und Freitag weiter. Dei Wetterdienste sind sich einig, dass die Temperaturen bei etwa 20 Grad liegen sollen. Donnerstag bleibt es dabei weitgehend sonnig. Am Freitag meldet der Wetterdienst von nordbayern.de aber Wolken, während der Wetterochs und wetter.de Sonne versprechen. Sogar 22 Grad soll es geben. Der Start ins Wochenende wird also wohl angenehm herbstlich!

Am Samstag bleibt es bei 19 Grad zwar mild, die Sonne versteckt sich aber hinter Wolken. In der Nacht auf Sonntag wird es dann regnerisch, bis zum Morgen verziehen sich die Regenwolken aber wieder. Sonntag wird es noch etwas kühler bei nur noch 17 Grad, abends ist wieder Regen möglich. Nur eine Sonnenstunde meldet wetter.com für beide Wochenendtage. In der Nacht auf Montag soll laut Wetterochs dann eine Kaltfront für ordentliche Abkühlung sorgen. Wer also einen ausgedehnte Herbstspaziergang unternehmen will, sollte das besser noch am Freitag nach Feierabend tun.

