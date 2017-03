Sonniger Sonntag lockt die Menschen ins Freie

Der Frühling steht in den Startlöchern - bis zu 18 Grad möglich - vor 54 Minuten

NÜRNBERG - Langsam aber sicher startet der Frühling durch. Am Sonntag erwarten alle Wetterportale bei 12 Grad Sonnenschein von früh bis in den späten Nachmittag. In den Nächten kann das Quecksilber allerdings noch einmal unter die 0-Grad-Schwelle fallen.

Wiesen voller Krokusse und Sonnenschein satt: Bei diesem Anblick schein der Frühling zum Greifen nah zu sein. Foto: dpa



Am Samstag sorgte das Hoch "Johanna" für milde Temperaturen von bis zu 11 Grad. Der Sonntag legt dann sogar noch eins drauf. Der Tag startet sonnig, die Temperaturen steigen auf 12 Grad. Lediglich in den Abendstunden müssen wir mit ein paar Wolken rechnen. Der schwache, gelegentlich in Böen mäßige Wind weht aus Südost bis Ost.

Mit Niederschlag ist nicht zu rechnen. Beste Voraussetzungen also, um einen ausgedehnten Sonntagsspaziergang in Angriff zu nehmen oder endlich einmal wieder im Freien Sport zu machen. In der Nacht auf Montag wird es allerdings noch einmal knackig kalt. -2 Grad sind vorher gesagt.

Auch die neue Woche startet freundlich. Die Sonne soll uns am Montag erneut verwöhnen. Das Thermometer bleibt allerdings weiter bei 11 Grad stehen und sackt in der Nacht auf Dienstag sogar auf -3 Grad ab.

Dann könnte der Frühling endlich richtig durchstarten, denn ab Dienstag wird es wärmer. Von Dienstag bis zum Donnerstag ist es bei zeitweise mäßigem Ostwind sonnig und trocken. Grund dafür ist das nächste Hoch, das "Johanna" ablöst und bis zu 18 Grad bringen kann - der Frühling ist also bald da!