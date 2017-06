Sonntag wird zum Sonnentag: Es wird wieder wärmer!

Temperaturen steigen nun bis Donnerstag stetig an - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Feinstes Wochenend-Wetter verspricht der Sonntag in der Region. 25 Grad warm soll es werden, dazu trocken bleiben. Und das Gute: Das ist erst der Anfang.

Sonnenbrille, Tanktop und ein leckeres Eis in der Hand: So lässt es sich aushalten. © Stefan Hippel

Der Samstag war zwar sonnig, wenn auch nicht wirklich sommerlich. Bei bis zu 22 Grad schien die Sonne vom Himmel herab auf Nordbayern - passabel, mehr nicht. Sommer-Fans dürfen den Sonntag dann aber getrost zu ihrem Lieblingstag küren: Bei bis zu 25 Grad, einem Regenrisiko von null Prozent und viel Sonnenschein steht dem Freibadbesuch nichts mehr im Weg.

Heiß, heißer, Montag, könnte es dann zum Wochenstart heißen. 30 Grad prophezeit der Wetterdienst von nordbayern.de. Der Dienstag soll mit 29 Grad ähnlich hochsommerlich werden. Damit Sie die Hitze gut überstehen, haben wir die besten Tipps zusammengestellt. Am Dienstagabend erreicht uns laut Wetterochs von Nordwesten her die nächste Kaltfront. Allerdings werden nur wenige und schwache Gewitter erwartet.

Mittwoch und Donnerstag sind dann gar bis zu 31 Grad drin.

