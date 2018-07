Sophia L.: Was passiert mit dem Tatverdächtigen?

BAYREUTH - Im Fall der getöteten Tramperin Sophia L. gibt es weiterhin offene Fragen: nach wie vor ist unklar, ob und wann der 41-jährige Tatverdächtige nach Deutschland überstellt wird.

Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel gab bekannt, dass es noch nicht sicher sei ob und wann der Tatverdächtige nach Deutschland ausgeliefert wird. Foto: Kathrin Zeilmann/dpa



Das entsprechende Ersuchen an die spanischen Behörden sei gestellt, man wisse nicht, wann dort darüber entschieden werde, sagte der Leitende Oberstaatsanwalt Herbert Potzel am Donnerstag in Bayreuth. Ende vergangener Woche hatten Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass es sich bei einer in Nordspanien gefundenen Frauenleiche um die vermisste Studentin handelt. Ein DNA-Abgleich brachte Gewissheit.

Die 28-Jährige wollte am 14. Juni von Leipzig nach Bayern trampen. Sie stieg an der A9 in einen Lastwagen mit marokkanischer Zulassung, danach verlor sich ihre Spur. Sophia L. stammt aus Amberg in der Oberpfalz, sie hatte enge Verbindungen in die Region. Studiert hat die junge Frau in Bamberg, zur Schule ging sie in Hersbruck im Nürnberger Land. Immer wieder trampte sie zwischen ihrem Wohnort Leipzig und Franken.

Dringend tatverdächtig ist der 41 Jahre alte Lastwagenfahrer, den die spanische Polizei zwei Tage vor dem Leichenfund gefasst hatte. Auf welche Weise Sophia L. umkam, veröffentlichte die Polizei noch nicht. Auf deutscher Seite führen die Ermittlungen Staatsanwaltschaft und Polizei Bayreuth, da Sophia mutmaßlich in Oberfranken umgebracht wurde.

Der Fall Sophia - eine Chronologie der Ereignisse:

