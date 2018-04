Sorge um die aus Bergnot gerettete Ziege in Unterfranken

MILTENBERG - Nach rund einer Woche in Bergnot geht es einer aus einem Steinbruch in Bayern geretteten Ziege weiterhin schlecht. "Das Tier ist nicht im allerbesten Zustand", sagte eine Sprecherin des Landratsamtes Miltenberg am Montag.

Das Tier fresse nicht und sei von Parasiten befallen; es stehe deshalb derzeit unter Quarantäne. Am Montagabend sollte die Geiß noch einmal umfassend von einem Tierarzt untersucht werden. "Wir hoffen alle, dass sie sich stabilisiert und es gut wird", so die Sprecherin weiter. Zunächst hatte das Main-Echo darüber berichtet.

Etwa eine Woche lang war die Ziege auf einem Vorsprung in einer steilen Felswand in einem Steinbruch bei Collenberg zwischen Würzburg und Frankfurt/Main gefangen. Sie konnte weder vor noch zurück. Am Mittwoch voriger Woche befreiten Retter der Bergwacht die Geiß aus ihrer misslichen Lage, indem sie sie erst betäubten und dann langsam abseilten. Seitdem lebt das Tier bei einer Mitarbeiterin des Veterinäramtes des Landkreises Miltenberg.

