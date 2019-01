Spaß-Feuerwerk! So wild feiern die Narren in der Region

Überall in Franken war der Fasching los - Wir haben die Bilder - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Was wurde an diesem Wochenende in der Region wieder gefeiert! Und das sogar noch mehr als sonst. Die fünfte Jahreszeit ist schließlich in ihrer Hochsaison. Überall in der Region riefen Faschingsvereine zu Prunksitzungen. Da wurde gelacht, getanzt und natürlich künstlerisch verkleidet.

Bilderstrecke zum Thema Prinzenflug: Die Narren nahmen den Flughafen Nürnberg ein! Zahlreiche Faschingsbegeisterte pilgerten am Sonntagmittag zum Albrecht-Dürer-Airport, um in Abflughalle 2 eine bunte und vor allem närrische Party zu starten. Tänzerinnen und Tänzer der Nürnberger Luftflotte und viele weitere stürmten außerdem die Landebahn.



Bilderstrecke zum Thema Prunksitzung der Auerbacher Faschingsgesellschaft In Auerbach hatten am Samstagabend ab 19.11 Uhr die Narren das Zepter in der Hand. Die Faschingsgesellschaft zelebrierte ihre Prunksitzung. Der Sitzungspräsident der Faschingsgesellschaft Auerbach, Daniel „Danny“ Schuster trat bei der ersten Prunksitzung am Samstag mehrmals auf das Gaspedal. „Manege frei“ hießt es für die über 100 Aktiven auf der Bühne des Kolpingsaals und für ein Publikum in bester Faschingslaune.



Bilderstrecke zum Thema Kunterbunt und vogelwild: Die Jambo Jambo Faschingsfete im "Parks" Kreativ, liebevoll und maßgeschneidert - die Faschingsgesellschaft hat sich in Schale geworfen und wetteiferte um das Outfit des Abends. Der Gute-Laune-Pegel war bereits in den frühen Abendstunden auf Anschlag. Ob sexy, fantasievoll oder angsteinflößend - Nürnberg kann Fasching! Hier kommen die Kostüme des Abends.



Bilderstrecke zum Thema Heiße Faschings-Phase beginnt: "Gredonia" zündet Spaß-Feuerwerk Seit kurzem ist Greding fest in Narrenhand. Ein Feuerwerk der guten Laune zündete der Faschingsverein "Gredonia" bei ihrem "Bunten Abend" zum Auftakt in die heiße Phase des Faschings 2019. Von der Bambinigarde über das neue Prinzenpaar bis hin zu launigen Büttenreden bekam das Publikum ein launiges, mehrstündiges Programm geboten.



Bilderstrecke zum Thema Ausgelassene Stimmung bei der Prunksitzung in Heroldsbach Bei der 14. Prunksitzung des Fosanochtsverein sorgte die Heroldsbacher Narren für ein rundum gelungenes Programm: Neben Tänzen, gab es auch viel zu Lachen.



Bilderstrecke zum Thema Närrisches Feuerwerk bei der Prunksitzung in Gößweinstein - so feierte der Narrenkübel Ein närrisches Feuerwerk zündeten die rund 100 Akteure während den beiden Prunksitzungen der Faschingsgesellschaft Narrenkübel Schwarz-Weiß Gößweinstein am Wochenende im Gößweinsteiner Pfarrzentrum. Die sieben eigenen Garden und Tanzgruppen und die beiden Tanzmariechen boten überragende Garde- und Showtänze auf höchstem Niveau. Für oft schallende Gelächter im Publikum sorgten die vielen Mitwirkenden zahlreichen Sketche in einen in keiner Phase langweiligem Programm bis kurz nach Mitternacht.



Bilderstrecke zum Thema CSU Adelsdorf feiert Prunksitzung Da war einiges geboten bei der 21. Prunksitzung der CSU Adelsdorf in der Aischgrundhalle. Hier ein paar Bilder:



Bilderstrecke zum Thema Treue Husaren feiern rauschende Prunksitzung Die Prunksitzung der Treuen Husaren sorgte im vollbesetzten Saal für reichlich gute Laune. Präsident Peter Doberer führte mit Witz und Schwung durch den Abend.



krei