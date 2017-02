Spaziergängerin findet Alkohol-Depot im Wald

BAD KISSINGEN - Einen hochprozentigen Fund machte eine 34 jährige Frau in Bad Kissingen, als sie am Sonntagnachmittag mit ihrem Hund im Wald oberhalb des Friedhof von Kleinbrach spazieren gegangen war.

Die Schnapsflaschen haben einen geschätzten Wert von knapp 400 Euro. © Polizei Bad Kissingen



Die 34-Jährige staunte nicht schlecht, als sie auf mehrere volle Flaschen Spirituosen stieß. Nachdem sie die Polizeiinspektion Bad Kissingen informiert hatte, wurden sofort Ermittlungen aufgenommen, bis jetzt jedoch ohne Erfolg. Noch immer ist unbekannt, woher die ungeöffneten Flaschen stammen und wer sich dieses Alkohol-Depot angelegt hatte.

Derzeit wird gemutmaßt, dass die Flaschen Diebesgut aus vorhergegangenen Diebstählen seien und sich der Täter seiner Beute im Wald entledigt hatte. Die Staatsanwaltschaft Schweinfurt wurde über den Fund informiert.

Der genaue Fundort liegt wenige hundert Meter oberhalb der Kläranlage von Kleinbrach in Richtung der Fischteiche in der Nähe eines Waldweges.

Zeugen, die in der letzten Zeit an dieser Stelle Personen beobachtet haben, bzw. Hinweise in Bezug auf die Spirituosen geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Kissingen unter der Telefon-Nr. 0971 71490 in Verbindung zu setzen.

eam

