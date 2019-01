Spektakuläre Bergung: Hubschrauber rutscht auf A3 von Schwertransporter

KIRCHROTH / WÖRTH A. D. DONAU - Ein Schwertransporter, der einen rund drei Millionen Euro teuren Rettungshubschrauber verladen hatte, ist in der Nacht auf Montag auf der A3 im Landkreis Straubing-Bogen in eine Leitplanke gekracht. Dabei rutschte die teure Fracht eine Böschung hinab. Die Bergungsarbeiten gestalteten sich schwierig.

Die Hinterachse des Transporterts scherte plötzlich aus und beförderte den Anhänger samt Fracht auf eine Böschung abseits der Fahrbahn. Foto: NEWS5/Auer



Der Schwertransporter hatte einen Eurocopter 135 geladen, der offenbar für die norwegische Luftrettung Einsätze fliegen soll. Das Fahrzeug war mit seiner Fracht in Niederbayern auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er kurz vor Mitternacht aus der Spur geriet: Zwischen den Anschlussstellen Kirchroth und Wörth Ost scherte die Hinterachse nach rechts aus und prallte gegen die Außenleitplanke. Dann rutschte der Tieflader samt Ladung Stück für Stück die Böschung hinab, wo das Gespann zum Liegen kam.

Bilderstrecke zum Thema Hubschrauber rutscht von Schwertransporter: Spektakuläre Bergung auf A3 In der Nacht auf Montag hat ein technischer Defekt einen Schwertransporter auf der A3 von der Fahrbahn befördert: Das Gespann schrammte die Leitplanke entlang und rutschte dann in einen Graben - samt eines mehrere Millionen Euro teuren Hubschraubers.



Die Bergung der Fahrzeuge gestaltete sich kompliziert. Die Spezialfirma, die den Hubschrauber zurück auf die Fahrbahn bringen sollte, konnte in der Dunkelheit nicht mit der Arbeit beginnen. Deswegen sperrte die Polizei in der Nacht zunächst die rechte Fahrspur, bis die Bergung in den Morgenstunden begann. Durch die Sperrung kam es auf der Strecke zu einem erheblichen Rückstau, der sich erst zum Ende der Arbeiten gegen 13.30 Uhr vollständig auflöste.

Leitplanke und Zugmaschine beschädigt

Mit einer speziellen Hebevorrichtung, einer Art Tragegeschirr für Hubschrauber, wurde dieser so vorsichtig wie möglich geborgen. Offenbar mit Erfolg: Der Hubschrauber, der wohl mehrere Millionen Euro wert ist, wurde nicht beschädigt.

Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Lkw-Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Allerdings fuhr der Schwertransporter bei dem Unfall mehrere Meter Außenleitplanke um, der Schaden beträgt rund 6000 Euro. Als Unfallursache wird ein technischer Defekt der Hinterachse vermutet. Der Schaden an der Zugmaschine beläuft sich auf etwa 16.000 Euro.

