Spiegelglatte Fahrbahn: Lkw-Fahrer stirbt auf A71

Fast zeitgleich: weiterer Lkw-Unfall in der Nähe - vor 44 Minuten

MELLRICHSTADT - Bei einem Glätte-Unfall auf der Autobahn 71 in Unterfranken ist ein Lkw-Fahrer tödlich verunglückt. Fast zeitgleich ereignete sich in der Nähe ein weiterer Unfall mit einem Lkw.

Der Mann sei am späten Mittwochabend bei Mellrichstadt von der Zugmaschine seines Lastwagens eingeklemmt worden, als diese auf glatter Straße umgekippt war, sagte ein Polizeisprecher. Ganz in der Nähe ereignete sich fast zeitgleich auf der A71 ein weiterer Unfall mit einem Lkw. Ein Anhänger sei umgekippt, sagte der Sprecher am frühen Donnerstagmorgen. Dabei entstand jedoch lediglich Sachschaden. Auf diesem Streckenabschnitt sei es "spiegelglatt".

lio