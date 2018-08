Sportbootfahrer erfasst Schwimmer im Main - und flüchtet

57-Jähriger erlitt Prellungen am Kopf und Verletzungen an beiden Beinen - vor 1 Stunde

KNETZGAU - Ein 57-Jähriger ist beim Schwimmen in Unterfranken von einem Sportboot angefahren worden. Obwohl der Mann durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam machte, prallte das Boot gegen ihn. Anschließend flüchtete der Motorbootfahrer vom Unfallort.

Der Mann war am Samstagnachmittag bei Knetzgau (Landkreis Haßberge) in einem Seitenarm des Mains unterwegs. Ein Sportboot steuerte mit geringer Geschwindigkeit auf die nahegelegene Schleuse zu, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Obwohl der Mann durch Winken und Rufen auf sich aufmerksam machte, prallte das Boot gegen ihn. Durch den Zusammenstoß erlitt der 57-Jährige Prellungen am Kopf und Verletzungen an beiden Beinen. Weil der Fahrer des Sportbootes nach dem Unfall ohne zu stoppen das Weite suchte, fahndete die Polizei mit einem Zeugenaufruf nach ihm.

Das Schwimmen an dieser Stelle ist den Beamten zufolge nicht verboten. Die Regelungen für die Schifffahrt verpflichten – ähnlich wie im Straßenverkehr – Motorbootfahrer umsichtig zu fahren und auf Schwimmer Rücksicht zu nehmen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.