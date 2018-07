Klar ist bislang nur: Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei an der A3-Rastätte Spessart-Süd in Unterfranken einen mit vier Menschen besetzten Wagen. Gegen einen der Insassen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Bei der Untersuchung des Autos haben sich haben sich "Hinweise auf Sprengstoff an Bord ergeben". Die Raststätte Spessart-Süd wurde abgeriegelt. © NEWS5 / Patzak