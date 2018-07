Nachdem ein Fahrzeug an der Raststätte Spessart-Süd am Sonntagabend kontrolliert worden war, stellten die Beamten fest, dass gegen einen der Insassen ein europäischer Haftbefehl vorlag. Außerdem hatten sie den Verdacht, es könnte sich Sprengstoff in dem Wagen befinden. Dieser Verdacht bestätigte sich allerings nicht. Der Verkehr auf der A3 wurde nicht beeinflusst. © NEWS5 / Patzak