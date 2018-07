Sprengstoff in Auto? A3-Raststätte in Franken abgeriegelt

ASCHAFFENBURG - Ein Großaufgebot der Polizei hat am frühen Sonntagabend die Raststätte Spessart-Süd an der A3 abgeriegelt. In einem Auto dort könnte sich Sprengstoff befinden. Ein Mann, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag, wurde festgenommen.

Polizeibus an Polizeibus: Die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt die Kräfte an der Raststätte. Foto: News5/Patzak



Noch ist unklar, was die Behörden glauben lässt, dass in dem Fahrzeug Sprengstoff sein könnte - die Polizei nimmt den Verdacht jedoch ernst. Bei der Überprüfung des Wagens, heißt es lediglich, haben sich "Hinweise ergeben". Aktuell könne nicht ausgeschlossen werden, dass von dem Auto eine Gefahr ausgeht, deshalb habe man alle nötigen Sicherheitsvorkehrungen getroffen.

Klar ist bislang nur: Am Sonntagnachmittag kontrollierte die Polizei an der A3-Rastätte Spessart-Süd in Unterfranken einen mit vier Menschen besetzten Wagen. Gegen einen der Insassen lag ein europäischer Haftbefehl vor. Was dem Mann vorgeworfen wird, ist bislang noch unklar. Er wurde festgenommen.

Ein Großaufgebot der Polizei riegelte die Raststätte ab. "Unter Umständen wird auch eine Sperrung der A3 notwendig sein", teilt die Polizei mit - doch darüber werde in den nächsten Stunden erst entschieden. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes rückten an, nahmen das Auto unter die Lupe - bislang ergebnislos. Die Feuerwehr ist mit etwa 70 Kräften und 23 Einsatzfahrzeugen vor Ort, auch der Rettungsdienst wurde vorsorglich hinzugezogen.

