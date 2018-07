Sprengstoffverdacht: Polizei riegelte A3-Raststätte ab

ASCHAFFENBURG - Ein Großaufgebot der Polizei hat am frühen Sonntagabend die Raststätte Spessart-Süd an der A3 abgeriegelt. In einem Auto dort könnte sich Sprengstoff befinden, hieß es.

Polizeibus an Polizeibus: Die Bayerische Bereitschaftspolizei unterstützt die Kräfte an der Raststätte. Foto: News5/Patzak



Der Verdacht auf Sprengstoff in einem Fahrzeug an einer Rastanlage auf der Autobahn 3 hat sich nicht bestätigt. Ein Großaufgebot der Polizei riegelte die Raststätte ab. Die Absperrmaßnahmen wurden aufgehoben, wie die Polizei Unterfranken am Sonntagabend auf Twitter mitteilte. Zuvor war die Rastanlage Spessart-Süd bei Aschaffenburg geräumt und das Gebiet weiträumig abgesperrt worden.

"Unter Umständen wird auch eine Sperrung der A3 notwendig sein", teilte die Polizei am Sonntagabend zunächst mit. Sprengstoffexperten des Bayerischen Landeskriminalamtes rückten an, nahmen das Auto unter die Lupe - ergebnislos. Die Feuerwehr war mit etwa 70 Kräften und 23 Einsatzfahrzeugen vor Ort, auch der Rettungsdienst wurde vorsorglich hinzugezogen.

Bei einer Kontrolle am Sonntagnachmittag hatte die Polizei das Fahrzeug gestoppt und festgestellt, dass gegen einen der Insassen ein europäischer Haftbefehl vorliegt. Bei der Untersuchung des Fahrzeugs ergaben sich demnach Hinweise, dass sich möglicherweise Sprengstoff im Fahrzeug befindet.

Dieser Artikel wurde um 8 Uhr aktualisiert.

