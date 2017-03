Sprengversuch an Geldautomat: Wer kennt diese Schuhe?

ASCHAFFENBURG/GAILBACH - In der Nacht auf den 12. Januar hatte ein unbekannter Täter versucht, einen Geldautomaten in der Aschaffenburger Straße in Gailbach zu sprengen. Nun veröffentlicht die Polizei Fotos von Mokassins, die der Täter bei der Tat getragen haben könnte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Eigentümer dieser abgetragenen Herrenmokassins der Marke Tommy Hilfiger. © Polizei



Der Täter hatte am 12. Januar um kurz vor 3 Uhr maskiert die Bank betreten und einen Schlauch in den Geldautomaten eingeführt. Nachdem er den Vorraum verlassen hatte, kam es lediglich zu einer Verpuffung am Automaten, wie das Polizeipräsidium Unterfranken mitteilt.

Der Täter flüchtete damals unerkannt, eine Zeitungsausträgerin hatte circa eine Stunde später den Schaden am Geldautomaten festgestellt und die Polizei alarmiert. Diese fand im Wald in der Nähe des Tatorts ein paar grau-braune Herrenschuhe der Marke Tommy Hilfiger. Da es sich um sehr abgetragene und markante Mokassins handelt, hofft die Kripo auf mögliche Hinweise zum Eigentümer der Schuhe.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Eigentümer dieser abgetragenen Herrenmokassins der Marke Tommy Hilfiger. © Polizei



Die Aschaffenburger Kripo bittet um Hinweise unter 06021/857-1732.

