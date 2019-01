St. Leonhard: 71-Jähriger von Auto erfasst und schwer verletzt

Rentner wollte Straße überqueren - Polizei sucht Zeugen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Montagabend ereignete sich im Nürnberger Stadtteil St. Leonhard ein schwerer Verkehrsunfall: 71-jähriger Fußgänger wurde von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Nun sucht die Verkehrspolizei Zeugen.

Gegen 15.40 Uhr lief der 71-Jährige auf dem Gehweg der Grünstraße in Richtung Schwabacher Straße. An der Einmündung zur Schwabacher Straße wollte er die Straße überqueren. Zur gleichen Zeit befuhr eine 20-Jährige die Schwabacher Straße in Richtung Schweinau und erfasste den Rentner mit ihrem Opel Corsa.

Laut Angaben der Polizei zog sich der 71-Jährige schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst behandelte den Mann vor Ort und brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Die Verkehrspolizei Nürnberg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen geben können.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 6583-1530 zu melden.

