Starke Böen und Rutschgefahr in Franken

Kaum Chancen auf Neuschnee - vor 37 Minuten

NÜRNBERG - Während die Alpenregion unter der Schneelast ächzt, ist hierzulande nicht mehr viel davon übrig. Autofahrer sollten trotzdem vorsichtig bleiben: Neben einer steifen Brise bringen die nächsten Tage auch Glatteisgefahr mit sich.

Am frühen Mittwochmorgen war auf einmal alles weiß. Nicht nur in Nürnberg bedeckte der zarte Puderschnee die Straßen, auch Teile der Region verwandelten sich in ein wahres Winterwunderland. Wir haben Impressionen des Schneezaubers für Sie gesammelt.