Starke Rauchentwicklung bei Firmen-Brand in Stockstadt

Polizei ruft Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten - vor 1 Stunde

STOCKSTADT AM MAIN - Am Sonntagnachmittag loderten Flammen aus einer Firmenhalle in Stockstadt am Main (Landkreis Aschaffenburg). Aktuell kommt es zu starker Rauchentwicklung. Anwohner werden daher gebeten, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.

Um kurz nach 16 Uhr ging die Mitteilung über den Brand bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken ein. Als die erste Streifenbesatzung am Einsatzort in der Dr.-Patt-Straße eintraf, brannte eine Firmenhalle bereits lichterloh. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist derzeit noch völlig unklar.

