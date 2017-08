Starkregen bei Bamberg: Wassermassen überfluten Dorf

MERKENDORF - Schwere Unwetter haben in der Nacht von Freitag auf Samstag im Raum Bamberg bis zum Raum Ansbach für schwere Schäden gesorgt. 250 Feuerwehrleute waren bis in den Samstagmorgen im Einsatz.

Die Örtliche Feuerwehr in Merkendorf musste Verstärkung anfordern. Foto: NEWS5 / Merzbach



Blitze blieben in der Gewitternacht von Freitag auf Samstag ungefährlich, während der Starkregen in Kemmern und in Merkendorf im Landkreis Bamberg für Notrufe bei der Feuerwehr sorgte.

Bei verbreiteten 60 bis mancherorts 80 Liter Regen pro Quadratmeter konnte der Bach bei Merkendorf diese Wassermassen nicht mehr aufnehmen. Bereits nach kurzer Zeit stand das Wasser im Zentrum bereits einen halben Meter hoch und drückte aus der Kanalisation.

Nach ersten Schätzungen liefen rund 150 Keller in Merkendorf voll. Die örtliche Feuerwehr musste Verstärkung anfordern. Personen kamen bei dem Unwetter nicht zu Schaden.

