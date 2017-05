Starkregen und Windböen: Unwetterwarnung für Franken

Örtlich kommt es am Freitagabend zu Gewittern - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Fast war der Sommer schon da, nun drohen wieder Regen und stellenweise Unwetter. Am Samstag beruhigt sich das Wetter dann wieder. Die Sonne zeigt sich zwischen den Wolken und es bleibt größtenteils trocken. Der Sonntag wird dann der schönere Tag.

Über der Nürnberg ziehen dunkle Wolken auf. Der Deutsche Wetterdienst gab bereits eine Unwetterwarnung raus. © Stefan Hofer



Aus westlicher Richtung hat uns eine Kaltwetterfront erreicht, die am Freitag Regen und böigen Wind nach Franken brachte. Der Vormittag und frühe Nachmittag kamen noch mit sommerlichen Temperaturen daher, doch jetzt steigt laut wetter.com die Regenwahrscheinlichkeit auf 90 Prozent. Es kommt örtlich zu Schauern und vereinzelt sind Unwetter möglich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab für Bezirke Unterfrankens und Teile Mittelfrankens eine Wetterwarnung heraus. In Nürnberg wird vor Starkregen, Gewitter und Windböen gewarnt. Die Temperaturen fallen in den Abendstunden dabei auf 12 Grad.

Auch Autofahrer müssen sich auf schwierige Straßenverhältnisse einstellen. Besonders nach heißen Phasen kann Schmutz auf der Straße bei einsetzendem Regen zunächst einen schmierigen Film bilden.

Bei plötzlichem Starkregen hilft nur eines: "Tempo reduzieren", sagt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland. Und notfalls Warnblinker anstellen, rechts ran fahren und stehen bleiben. Auf der Autobahn sollten die Fahrer auf dem Standstreifen halten. "Vor allem, wenn die Scheibenwischer die Wassermassen nicht mehr bewältigen können und ich nichts mehr sehen kann", sagt Sander.

Die Nacht auf Samstag soll der Regen laut dem Wetterochs langsam wieder abklingen. Tagsüber wechseln sich Sonne und Wolken ab, vereinzelt sind dabei Schauer möglich. Die Temperatur steigt dabei auf maximal 18 Grad an.

Der Sonntag wird schließlich der bessere Tag des Wochenendes. Bei bis zu 21 Grad bleibt es voraussichtlich trocken.

So startet dann auch die neue Woche: Am Montag zeigt sich die Sonne immer mal wieder zwischen den Wolken. Die Temperaturen erreichen wieder 22 bis 23 Grad.