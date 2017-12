Starkschnee in der Region: Erneut über 200 Unfälle

vor 25 Minuten

NÜRNBERG/BAYREUTH - Die Region schlittert erneut: Auch an diesem Wochenende registrierte die Polizei Hunderte Glätteunfälle. Schwerer verletzt wurde offenbar aber bislang niemand.

Kurz nach dem Ipsheimer Ortsteil Mailheim rutschte dieser Ford in den Gegenverkehr und prallte in einen VW. Verletzt wurde niemand. © News5/Oßwald



Zwei Tote, Dutzende Schwerverletzte und jede Menge Blechschaden: Vergangenes Wochenende sorgte der erste Starkschnee des Jahres für ein Unfall-Chaos auf Frankens Straßen. Jetzt, exakt eine Woche später, rieselte es wieder vom Himmel - die Bilanz der Polizei fällt diesmal jedoch deutlich besser aus.

"Die Verkehrsteilnehmer hatten sich größtenteils gut auf die winterlichen Straßenverhältnisse eingestellt", sagt etwa das Polizeipräsidium Oberpfalz. Insgesamt 45 witterungsbediente Unfälle habe man registriert, das aber sind deutlich weniger als noch in der Vorwoche. Elf Personen verletzten sich dabei, allerdings lediglich leicht bis mittelschwer. In Lebensgefahr schwebt keiner der Beteiligten. Die Mehrzahl der Autofahrer sei auf schneeglatter Straße ausgerutscht oder in Leitplanken gefahren, vereinzelt überschlugen sich auch Fahrzeuge. Auf der A6 unweit der tschechischen Grenze zog die Polizei einen Mercedes-Fahrer mit Sommerreifen aus dem Verkehr.

Auch in Mittelfranken spricht man von einem "leicht erhöhten Einsatzaufkommen", dramatische Unfälle habe es aber nicht gegeben. Bis 19.30 Uhr rückte die mittelfränkische Polizei zu 105 Einsätzen mit insgesamt sechs Verletzten aus. "Aber nichts Schwerwiegendes", sagte ein Sprecher am Sonntagabend. Bei Ipsheim etwa verlor ein Ford-Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, der im Gegenverkehr gegen einen Volkswagen prallte. Verletzt wurde wohl niemand, die Polizei spricht lediglich von einem Blechschaden.

Auch in Oberfranken, das mit der A9, der A73 und der A93 von drei Hauptverkehrsadern Süddeutschlands durchkreuzt wird, gab es Unfälle. "Das ist jedoch auch auf den starken Verkehr am Sonntagabend zurückzuführen", sagte ein Sprecher. Konkrete Zahlen habe man nicht, mit den Zahlen von vergangener Woche sei der Tag jedoch nicht vergleichbar.

