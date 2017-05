Stau-Alarm! Langes Wochenende sorgt für volle Straßen

Mini-Ferien in sechs Bundesländern lösen gewaltige Reisewelle aus - vor 38 Minuten

MÜNCHEN - Über das lange Wochenende wird es eng auf den deutschen Fernstraßen: Autofahrer müssen mit langen Staus rechnen. Wir verraten, wann und auf welchen Strecken es sich staut - und wie man gut vorankommt.

Stau auf allen Strecken: Der ADAC warnt von heute an Autofahrer vor Verkehrsbehinderungen auf allen Autobahnen. © dpa



Stau auf allen Strecken: Der ADAC warnt von heute an Autofahrer vor Verkehrsbehinderungen auf allen Autobahnen. Foto: dpa



An welchen Tagen staut es sich extrem?

Besonders viel Verkehr wird für Mittwoch- und Sonntagnachmittag erwartet. Der bundesweite Feiertag Christi Himmelfahrt lockt viele zu einem Kurzurlaub. In insgesamt sechs Bundesländern ist der Brückentag sogar schulfrei. Das sorgt bereits ab Mittwochmittag für volle Straßen und überfüllte Rastplätze, warnt der ADAC.

Bei schönem Wetter ist auch an Himmelfahrt selbst viel los. Rund um die Naherholungsgebiete und auf Landstraßen ist dann mit Ausflugsverkehr zu rechnen. Am Sonntagnachmittag sorgen dann viele Rückreisende für volle Autobahnen. Das kann zusammen mit dem Ausflugsverkehr zu Störungen führen.

Auf welchen Strecken ist Stau progammiert?

Besonders betroffen sind die Ballungsräume München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart. In der Metropolregion Nürnberg dürfte es extrem eng auf der A9 und A3 wegen zahlreicher Dauerbaustellen zugehen. Insgesamt 38 Baustellen auf Bayerns Autobahnen zählt der ADAC derzeit. Diese könnten zur echten Geduldsprobe für Autofahrer ausarten.

Als extrem staugefährdet gelten folgende Strecken:

A 1 Köln - Bremen - Hamburg - Lübeck

A 2 Berlin - Hannover - DortmundA1/A3/A4 Kölner Ring

A 3 Köln - Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau

A 4 Kirchheimer Dreieck - Erfurt - Chemnitz - Dresden

A 5 Hattenbacher Dreieck - Darmstadt - Karlsruhe - Basel

A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte

A 7 Hamburg - Flensburg

A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A 9 München - Nürnberg - Berlin

A 10 Berliner Ring

A 93 Inntaldreieck - Kufstein

A 95 /B 2 München - Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Fernstraßen von und zur Küste

Großräume München, Hamburg, Berlin, Köln, Frankfurt, Stuttgart

Wann rollt der Verkehr?

Der Freitag wird besonders auf den Straßen der Ballungszentren ruhiger als üblich. Am Samstag wird der Verkehr ebenfalls vielerorts störungsfrei rollen. Allerdings ist am Feiertag auf den Fernstraßen eher weniger Betrieb. Am Samstag bleibt es in der Regel auch ruhig.

Auf dem Weg nach Österreich müssen Autofahrer mit längeren Wartezeiten an den Grenzübergängen rechnen. © ADAC e.V.



Auf dem Weg nach Österreich müssen Autofahrer mit längeren Wartezeiten an den Grenzübergängen rechnen. Foto: ADAC e.V.



Wie sieht es auf dem Weg ins Ausland aus?

Für Österreich und die Schweiz rechnen die Autoclubs mit einem ähnlichen Szenario wie in Deutschland: Staus und Behinderungen können demzufolge bereits ab Mittwochnachmittag den Start in das Wochenende markieren. In der Schweiz nennt der ACE hierbei vor allem die Gotthardautobahn in Richtung Süden, was dann zu Staus vor dem Nordportal des Tunnels führen könne.

Für den Sonntag sind Störungen aufgrund der Rückreisenden zu erwarten. Von Österreich zurück nach Deutschland könne es an den Grenzübergängen ebenfalls länger dauern.

Die Routen mit dem größten Staupotential:

Österreich: A 1 West-, A 4 Ost-, A 10 Tauern-, A 12 Inntal-, A 13 Brennerautobahn, B 179 Fernpass-Route, Arlbergpass (Arlberg-Tunnel ist gesperrt)

Schweiz: A 2 Luzern - Chiasso, A 1 St. Gallen - Zürich - Bern

Italien: A 22/SS 12 Brennerroute

johs/dpa