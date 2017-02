Stau-Hochburg München: Nürnberg steht nur halb so lange

Ergebnis einer neuen Studie - In Nordbayern geht es viel gemütlicher zu - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nordbayern ist gegenüber dem Raum München wieder einmal weit abgeschlagen. Das Murren darüber hält sich diesmal allerdings in engen Grenzen, denn es geht um die staureichsten Städte und Ballungsräume.

München ist die verkehrsreichste Stadt Deutschlands. 2015 standen Autofahrer während der Stoßzeiten durchschnittlich fast 50 Stunden im Stau. © Foto: dpa



In dieser Hit-Liste führt die bayerische Landeshauptstadt nach der Studie "Traffic Scorecard 2016" haushoch. Hier stand jeder Autofahrer zu Stoßzeiten durchschnittlich volle 49 Stunden im Stau, also über zwei volle Tage oder weit mehr als eine Arbeitswoche. In Deutschland liegt München damit an der Spitze, in ganz Europa auf Rang 9.

Das ist nicht nur ärgerlich, sondern kostet richtig viel Geld. Die Wissenschaftler der Untersuchung haben dabei Zeitverlust, Kraftstoffverbrauch, aber auch indirekte Kosten wie verpasste Aufträge oder gestiegene Preise eingerechnet. Die Gesamtkosten pro Fahrer in München belaufen sich danach auf 2418 Euro (Nürnberg 1580 Euro). Für alle Autofahrer in Deutschland kommen so 69 Milliarden Euro zusammen.

62 Städte analysiert

Insgesamt wurden in der Studie 62 deutsche Städte und Ballungsräume unter die Lupe genommen. Nürnberg steht da auch Platz 15. Die Wartezeit im Stau halbiert sich im Vergleich zu München fast. Statt 49 Stunden sind es 28 Stunden. Und die sogenannte durchschnittliche Staurate ist auch fast um ein Drittel niedriger.

Die ergibt sich, wenn man die Fahrzeit im Auto etwa zwischen Wohnung und Arbeitsplatz mit 100 Prozent nimmt, und dann den Anteil ermittelt, den der Betreffende in einem Stau steht. Im Verkehrsraum Nürnberg liegt der bei 10,6 Prozent (München 14,5 Prozent). Heilbronn landete laut Staustudie, die als die umfangreichste ihrer Art gilt, schon auf Platz 2. Als Grund dafür wird das hohe Pendleraufkommen genannt. Es folgen Köln, Stuttgart, Hamburg und Berlin.

Deutschlands staureichste Straße ist der Abschnitt auf der A 3 von Köln Richtung Norden bis zu A1. Dann folgt auch hier schon die Hohenzollernstraße in München nach Westen.

Im Vergleich zu Moskau sind die Verhältnisse verkehrsmäßig in allen deutschen Städten geradezu rosig. In der russischen Metropole stand jeder Autofahrer im vergangenen Jahr 91 Stunden in einem Stau, und damit ein Viertel seiner gesamten Fahrzeit zwischen Start- und Zielort.

mik