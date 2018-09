Der Umbau des viel befahrenen Schnittpunktes von A9 und A6 bei Nürnberg-Fischbach bahnt sich bereits an. Im Oktober wird mit der Rodung der für den Ausbau benötigten Flächen begonnen (wie hier an der A3 bei Frauenaurach). "Das sind dann schon gravierende, sichtbare Maßnahmen", räumt Reinhard Pirner, Präsident der Autobahndirektion Nordbayern, ein. 16,24 Hektar Wald müssen entfernt werden. Dafür werden an anderen Stellen 16,63 Hektar neu aufgeforstet. Überdies werden fünf Hektar der gerodeten Fläche nur während der Bauzeit beansprucht und danach wieder aufgeforstet. © Horst Linke