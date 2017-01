Steigende Temperaturen und trübe Aussichten

NÜRNBERG - Der Sonntag bringt zwar Temperaturen, die an der 0-Grad-Marke kratzen, und auch Schneefälle sind vereinzelt möglich. Dafür drängt sich ein schier undurchdringlicher Nebeldunst vor die Sonne, der sich auch in der kommenden Woche nicht verflüchtigt.

Ab kommender Woche könnte sich der Schnee in einen grauen und matschigen Brei verwandeln - also nichts wie raus und rauf auf den Schlitten. Foto: dpa



Laut Wetterochs setzt sich nach den Schneefällen in der Nacht auf Sonntag ein schwaches Hoch durch, das bis Mitte kommender Woche unser Wetter bestimmt. Es ist deshalb überwiegend stark bewölkt bis bedeckt und teilweise sogar neblig-trüb. Gelegentlich kann etwas Schnee fallen, nennenswerte Mengen sind aber nicht mehr zu erwarten, so der Wetterochs. Laut wetter.com bleibt es am letzten Tag der Woche ab Mittag überwiegend trocken bei -2 bis 0 Grad. Die Sonne lässt sich allerdings nicht blicken. Nachts bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Werten von -3 Grad. Glatteis dürfte deshalb keine Ausnahme bilden.

Der Montag bleibt monoton und grau. Die Sonne kann sich nicht durch die dicke Wolkendecke kämpfen. Der Wetterdienst von nordbayern.de sagt Temperaturen um die -1 Grad voraus.

Die Freude über den ersten Schnee wird jedoch bald vorbei sein, denn die Kältewelle hat ein Ende. Ab Dienstag werden sich die Flocken in Regen umwandeln, sagt der Wetterochs. Am Mittwoch baue sich über Skandinavien ein Sturmtief auf, das nasskaltes Wetter in die hiesigen Gefilde bringt. Der Westwind frischt derweil in Böen stark auf. Zeitweilige Niederschläge fallen teils als Regen, teils als Schnee. Die Temperaturen pendeln zwischen -3 und +3 Grad.

Heute genießen wir den letzten freien Tag der Woche. Wer nicht weiß, wie er den Sonntag ausklingen lassen soll, findet in unseren Wochenendtipps Anregungen für jede Wetterlage.