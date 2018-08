Sternschnuppen-Show am Sonntag: Das müssen Sie wissen

In der Nacht von Sonntag auf Montag erreichen die Perseiden ihren Höhepunkt - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Gut zwei Wochen nach der totalen Mondfinsternis lässt sich ein weiteres spektakuläres Naturereignis am nächtlichen Himmel beobachten: die Perseiden. Hunderte Sternschnuppen werden heute Nacht vom Himmel fallen.

Aufbleiben lohnt sich. Am Wochenende werden hunderte Sternschnuppen vom Himmel fallen. © NEWS5 / Herse



Aufbleiben lohnt sich. Am Wochenende werden hunderte Sternschnuppen vom Himmel fallen. Foto: NEWS5 / Herse



Woher haben die Perseiden ihren Namen?

"Perseiden heißen die Meteore deshalb, weil sie den Eindruck erwecken, aus dem Sternbild ,Perseus‘ zu kommen", erklärt Eugenia Fink, Doktorandin an der Sternwarte Bamberg. Den im Volksmund bekannteren Namen "Laurentiustränen" tragen die Meteore, da am 10. August der Todestag des Heiligen Laurentius ist.

Wann sind die Sternschnuppen zu sehen?

Jedes Jahr lässt sich das Naturspektakel im Zeitraum von 17. Juli bis 24. August beobachten. Das Phänomen ist am besten in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen ein und drei Uhr zu sehen. Wer am Montag früh raus muss, hat auch gute Chancen in der vorherigen Nacht einen Blick auf die Sternschnuppen zu erhaschen, sagt Eugenia Fink.

Bilderstrecke zum Thema So viele Wünsche: Hunderte Sternschnuppen am fränkischen Himmel Das Aufbleiben hat sich gelohnt: In der Nacht zum Donnerstag waren am Nachthimmel Hunderte Sternschnuppen zu sehen. Besonders gute Sicht hatte man von einem hohen Standpunkt aus ohne viel Lichtverschmutzung, wie beispielsweise auf der Friesener Warte im Landkreis Bamberg.



Warum sieht man die Meteore immer in diesem Zeitraum?

Zu dieser Jahreszeit kreuzt die Erde eine Bahn, an der ein Komet Staubkörner verloren hat. "Beim Eindringen in die Erdatmosphäre erhitzen die Kleinstteilchen die Luft um sie herum. Dadurch verglühen diese Körnchen und es entsteht der Schweif den die Sternschnuppen hinter sich herziehen", erklärt Eugenia Fink. Der Komet "109P/Swift-Tuttle", von dem die Gesteinsteilchen stammen, war zuletzt 1992 am Himmel zu sehen. Da er nur alle 133 Jahre von der Erde aus zu erkennen ist, wird er erst 2126 wieder zu bestaunen sein. Die Perseiden zählen übrigens zu den schnellsten Meteoren. Bis zu 60 Kilometer pro Sekunde also umgerechnet 216.000 Kilometer pro Stunde können die Staubkörnchen schnell sein.

Wo sind die Sternschnuppen am besten zu sehen?

Wer die Sternschnuppen zu Gesicht bekommen möchte, sollte Richtung Nordosten schauen, empfiehlt Eugenia Fink, "denn Perseus wandert von Nord nach Ost und die verglühenden Staubkörner scheinen dem Sternbild zu entspringen".

Perseus liegt westlich des Sternbilds Kassiopeia, das w-förmig am Nachthimmel erschient. Um das Schauspiel bestmöglich verfolgen zu können, sollten Interessierte "am besten raus aus der Stadt", lautet Finks Empfehlung. Mit etwas Glück können Nachtschwärmer besonders helle Sternschnuppen auch in der Stadt sehen. Das war zum Beispiel während der Mondfinsternis der Fall, bei der vereinzelt Sternschnuppen zu sehen waren.

Wie viele Meteore werden zu sehen sein?

In der Nacht von Sonntag auf Montag können Beobachter, sofern die Wetterbedingungen gut sind, bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde sehen. Um Verwirrungen bei Begriffen zu vermeiden: Meteoriten nennt man Gesteinskörnchen, die eine Umlaufbahn um die Sonne haben. Treten diese in die Erdatmosphäre ein und verglühen, so nennt man diese Meteore oder auch Sternschnuppen. Erst wenn Gesteinsbrocken auf der Erde auftreffen, wird von einem Meteorit gesprochen.

Wann sind das nächste Mal ähnlich viele Sternschnuppen zu sehen?

Wer das Naturspektakel verschläft, kann sich am 8. Oktober, wenn die so genannten "Drakoniden" ihren Höhepunkt erreichen, oder am 17. November, beim Höhepunkt der Leoniden, wieder etwas wünschen.

Laura Feuerlein