Sternschnuppen und Co: 2017 ist am Himmel viel geboten

Vier Finsternisse im neuen Jahr - erster Sternschnuppenstrom am Dienstag - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im Gegensatz zum irdischen Geschehen ist der Himmelsreigen gut vorhersagbar: Astronomen erwarten 2017 weltweit zwei Mond- und zwei Sonnenfinsternisse. Auch einige Sternschnuppenströme wird es im neuen Jahr geben.

Für August erwarten Astronomen den ergiebigsten Sternschuppenschauer des ganzen Jahres. © dpa



Zu Jahresbeginn ist der winterliche Nachthimmel besonders reich an hellen Sternen. Der hellste Fixstern am irdischen Firmament, Sirius im Großen Hund, flackert in einem bläulich-weißen Licht halbhoch im Südosten. Die leuchtkräftigen Sterne Sirius, Prokyon, Kastor, Kapella, Aldebaran und Rigel bilden das Wintersechseck, das leicht am Sternenhimmel auszumachen ist. Venus, hellster Planet am irdischen Firmament, beginnt den Jahresreigen als Abendstern. Sie ist als heller, weißer Lichtpunkt am frühen Abendhimmel bald nach Sonnenuntergang im Südwesten zu sehen. Mars kann zu Jahresanfang noch tief am Westhimmel nach Einbruch der Dunkelheit erblickt werden. Der Rote Planet ist allerdings nicht mehr sehr auffällig. Gegen Ende Januar taucht Saturn am Morgenhimmel kurz vor Beginn der Dämmerung auf.

Finsternisse im Jahr 2017

Das Jahr 2017 bietet vier Finsternisse: In der Nacht vom 10. auf 11. Februar tritt der Mond in den Halbschatten der Erde. Zum Höhepunkt der Finsternis eineinhalb Stunden nach Mitternacht bemerken aufmerksame Beobachter eine leichte graue Verschleierung der Nordkuppel des Mondes. Den meisten Nachtschwärmern wird am Vollmond allerdings nichts Besonderes auffallen, so unscheinbar sind Halbschattenfinsternisse des Mondes. Die partielle Mondfinsternis vom 7. August ist in ihrer Endphase von Mitteleuropa aus sichtbar. Die ringförmige Sonnenfinsternis vom 26. Februar auf der Südhalbkugel und die totale Sonnenfinsternis vom 21. August bleiben von Mitteleuropa aus unbeobachtbar. Die Kernschattenzone der totalen Sonnenfinsternis vom 21. August zieht vom Nordwesten kommend quer über die USA nach Südosten. Sie wird daher gerne als "große amerikanische Finsternis" tituliert. Sie wird zahlreiche Touristen in die USA locken, vor allem Menschen, die noch nie das faszinierende kosmische Schattenspiel einer totalen Sonnenfinsternis erlebt haben.

Sternschnuppenströme

Die Meteore der Quadrantiden liefern am 3. Januar etwa 80 bis 100 Sternschuppen pro Stunde. Damit zählen die Quadrantiden zu den ergiebigsten Meteorströmen des Jahres. Allerdings sind abends nur relativ wenige Meteore dieses Stromes zu erwarten, da das spitzte Maximum in die Tagesstunden fällt. In der ersten Mai-Woche tauchen die Eta-Aquariden auf. Sie scheinen dem Sternbild Wassermann zu entströmen. Das ausgeprägte Maximum wird in den Morgenstunden des 5. Mai erwartet, wobei bis zu vierzig Meteore pro Stunde aufflammen. Im August wird der ergiebigste Sternschuppenschauer des ganzen Jahres aktiv. Vom 8. bis 12. flammen die Perseïden auf. Unter ihnen sind auch recht helle Objekte, die man als Boliden oder Feuerkugeln bezeichnet.

Der Höhepunkt des Perseïdenstromes wird in den Morgenstunden des 11. August erreicht, wo mehr als hundert Meteore pro Stunde aufleuchten. Allerdings stört diesmal das helle Licht des abnehmenden Mondes die Beobachtung. Mitte November machen sich am Morgenhimmel die Leoniden bemerkbar. Sie scheinen dem Sternbild Löwe zu entspringen. Zum Höhepunkt der Leonidenaktivität in der Nacht vom 17. auf 18. sind in diesem Jahr nur rund zwanzig Sternschnuppen pro Stunde zu erwarten. Diese Sternschnuppen sind außerordentlich schnell. Sie dringen mit 70 Kilometer pro Sekunde, das sind 252 000 Kilometer pro Stunde, in die Erdatmosphäre ein. Mit dieser Geschwindigkeit dauerte die Reise von der Erde zum Mond nur eineinhalb Stunden.

dpa