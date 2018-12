Stimmen aus dem Sarg-Transporter: Fahrer ruft die Polizei

KÜPS - Am frühen Samstagnachmittag fand die Polizei in Küps (Landkreis Kronach) zwei Flüchtlinge auf einem Sattelauflieger, der mit leeren Särgen beladen war. Zuvor hatte der Fahrer des Lastwagens Stimmen im Laderaum wahrgenommen.

Am frühen Nachmittag rief der Fahrer des Lkws die Polizei. Er vermutete, dass sich Personen auf der Ladefläche befinden, da er Stimmen wahrgenommen hatte. Bei der Kontrolle des Aufliegers, der mit leeren Särgen beladen war, entdeckten die Beamten zwei junge Männer. Die Polizei Kronach registrierte die etwa 20 Jahre alten Flüchtlinge und brachte sich nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Aufnahmeeinrichtung nach Bamberg.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 25-jährige Lastwagenfahrer nicht in die Schleusung verwickelt. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

