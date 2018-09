Stimmen Sie ab! Wir suchen Frankens besten Karpfen

User haben ihre Tipps für die besten Karpfen-Lokale eingereicht - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Er ist der Lieblingsfisch der Franken und wird vor allem im Herbst und Frühjahr gerne gegessen: der Karpfen. Ob blau, paniert oder als Filet - die Bandbreite an Zubereitungsmöglichkeiten ist groß. Doch wo wird der Traditionsfisch eigentlich am leckersten zubereitet? Hier kommen die Lieblingslokalitäten unserer User. Stimmen Sie ab!

Abstimmung

Er kommt blau, in knuspriger Panade oder in den exotischsten Varianten auf den Teller: der Karpfen. In Franken ist das Fischgericht eine echte Tradition und vor allem in den Herbst und Wintermonaten sehr beliebt. Doch wo in Nürnberg und Umgebung gibt es denn tatsächlich den besten Karpfen? Stimmen sie ab!