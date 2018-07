Stolze 49: Münchner Orang-Utan Bruno ist tot

Er gehörte zu einem der ältesten Vertreter seiner Art - vor 1 Stunde

MÜNCHEN - Im stolzen Alter von 49 Jahren ist ein Orang-Utan im Münchner Tierpark Hellabrunn gestorben. Der Gesundheitszustand des Affen habe sich in den letzten Tagen rapide verschlechtert

Bruno hatte bereits zwei Herzinfarkte überstanden, jedoch war er nun am Ende seiner Kräfte. © Tierpark Hellabrunn/ Sarah Held



Man hat ihn daraufhin eingeschläfert, teilte der Tierpark am Donnerstag mit. In den letzten Wochen und Monaten war Bruno noch recht fit für sein hohes Alter. Er kämpfte jedoch mit einigen Gebrechen, so hatte er bereits zwei Herzinfarkte und daraufhin Kreislaufprobleme.

Der Orang- Utan, der auf den Namen Bruno hörte, war am 18. Februar 1969 im Tierpark zur Welt gekommen. Mit 49 Jahren gehörte Bruno zu den Oldies: Er war einer der ältesten Orang-Utan-Männchen in menschlicher Obhut und sorgte für über 30 Nachkommen im Tierpark.

Tierpark-Direktor Rasem Baban: "Es ist sehr traurig, dass wir uns mit Bruno in diesem Jahr von einer weiteren Tier-Persönlichkeit verabschieden müssen, die Jahrzehnte in Hellabrunn lebte und für viele Besucher ein vertrauter Bewohner war. Die Entscheidung, den Orang-Utan-Mann zu erlösen, ist uns nicht leicht gefallen. Jedoch hat Bruno uns heute deutlich gezeigt, dass er nicht mehr konnte und nicht mehr wollte."

dpa/lie