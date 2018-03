Strahlender Sonnentag macht den Frost erträglich

Gegen Mittag ziehen dann allerdings schon wieder mehr Wolken auf - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Schnee und Eis werden uns wohl noch einige Tage erhalten bleiben: Minusgrade, die selbst gegen die Mittagssonne immun sind, lassen den Frühling an diesem Dienstag weiterhin wie einen fernen Traum wirken. Doch die Aussichten für das kommende Wochenende machen Hoffnung.

Die Sonne sorgt am Dienstag zwar für einen versöhnten Blick auf die winterliche Landschaft - kalt bleibt es aber trotzdem. © Christian Charisius/dpa



Die Sonne sorgt am Dienstag zwar für einen versöhnten Blick auf die winterliche Landschaft - kalt bleibt es aber trotzdem. Foto: Christian Charisius/dpa



Blauer Himmel und strahlender Sonnenschein - eigentlich sieht an diesem Dienstag alles nach einem wunderbaren Frühlingstag aus. Bis man auf das Thermometer blickt. -5 Grad zeigte dieses laut Wetter.de am frühen Morgen - und auch im Laufe des Tages schaffen es die Temperaturen nicht in den Plusbereich. Dafür wärmen 4,5 Sonnenstunden wenigstens ein wenig die steif gefrorerne Nase. Ab Mittag ziehen dann mehr Wolken auf, der Wetterdienst von nordbayern.de prognostiziert für den Nachmittag sogar Schneeschauer.

Der Mittwoch wird dann mit Werten zwischen 0 und 4 Grad etwas angenehmer, was die Temperaturen angeht. Der Wetterochs beschreibt den Tag mit "heiter bis wolkig" - es soll trocken bleiben. Nachts wird es aber wieder eisig: Die Temperaturen fallen dann auf -5 Grad.

Am Donnerstag erreicht uns dann wohl eine Warmfront aus Nordwesten, die leichte Niederschläge bringen soll. Bei Temperaturen von etwa 1 Grad erwartet die Region ein ungemütliches Regen-Schnee-Gemisch.

Da richtet man seine Augen besser auf die Aussichten für das nächste Wochenende: Viel Sonne und Temperaturen bis in den zweistelligen Bereich machen Hoffnung, dass der Frühling doch endlich Fahrt aufnimmt.