Strahlender Wochenbeginn: Raus in die Herbstsonne!

Zwei Tage bleiben wir noch von Regen verschont - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Zum Wochenstart dürfen wir bei herbstlicheren Temperaturen noch einmal ordentlich Sonne tanken. Am Mittwoch dürfen wir den Regenschirm aber auf keinen Fall mehr zuhause vergessen.

Goldener Spätsommer? Die nächsten zwei Tage dürfen wir noch reichlich Sonnenschein genießen. © Jörg Carstensen/dpa



Goldener Spätsommer? Die nächsten zwei Tage dürfen wir noch reichlich Sonnenschein genießen. Foto: Jörg Carstensen/dpa



Frühmorgendliche Temperaturen muten am Montag bei circa 16 Grad schon sehr herbstlich an. Doch zumindest reichlich Sonnenstrahlen bei tagsüber bis zu 20 Grad sollte man am Montag und Dienstag nochmal genießen. Wetter.com versichert uns, dass in der Region auch bestimmt kein Regen dazwischenfunkt.

Auch wenn die Temperaturen also nicht mit dem Sommerwetter aus dem Vormonat konkurrieren können, dürfte der Tag angenehm warm und trocken werden und damit wenig Anlass zur Kritik geben. Das Biowetter in der nordbayern.de-Vorhersage sagt wetterfühligen Menschen heute einen eher schlappen Tag voraus. Also den Wochenstart lieber langsam angehen.

Auch am Dienstag geht es ähnlich weiter. Die Sonnenstrahlen erwärmen für fünfeinhalb Stunden die Region, der Tageshöchstwert wird etwa bei 21 Grad liegen, so wetter.de.

Den angenehmen Wochenstart sollte man jedoch zu schätzen wissen, denn schon am Mittwoch droht wieder eine unangenehme Abkühlung. Wetter.com spricht von einer Niederschlagswahrscheinlichkeit von 90 Prozent. Schirm nicht einpacken steht also nicht zur Debatte. Die Höchstwerte liegen am Mittwoch dann nur noch bei um die 18 Grad.

nb