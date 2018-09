Strauß, Streibl, Stoiber: Diese Politiker prägten Bayern

NÜRNBERG - Aus heutiger Sicht schleicht sich fast so etwas wie der Gedanke an die vermeintlich "gute alte Zeit" ein: Bayern ist seit Jahrzehnten geprägt durch die Politik der CSU und ihre Spitzenpolitiker. Und die standen nicht selten im grellen Licht von Affären von Spielbanken bis zu Heilbädern.

CSU-Übervater Franz Josef Strauß: Er und seine Vertrauten prägten in den 70er und 80er Jahren Bayerns Politik. © dpa



Ein SPD-Politiker als bayerischer Ministerpräsident und viele Amigos: Das Maximilianeum hat seit 1945 einige schillernde Persönlichkeiten erlebt. Gleich zweimal war etwa Wilhelm Hoegner (1887–1980) bayerischer Ministerpräsident. 1945 ernannte die amerikanische Besatzungsbehörde den Juristen und Sozialdemokraten für ein Jahr bis zu den ersten Landtagswahlen zum Ministerpräsidenten, 1954 bis 1957 schickte er die CSU-Abgeordneten auf die Oppositionsbänke, als er mit der Bayernpartei, dem BHE (Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten) und der FDP eine Koalition bildete. Als jedoch die CSU bei der Bundestagswahl 1957 triumphierte, bröckelte die Koalition. Hanns Seidel von der CSU wurde sein Nachfolger. Hoegner war Franken eng verbunden: Seine Familie stammte aus Gräfensteinberg bei Gunzenhausen.

Die Geschichte der CSU ist einerseits eine Geschichte des Aufstiegs Bayerns zu einer Industriemacht; andererseits auch eine Geschichte der Affären: Eine besondere Rolle spielte etwa der CSU-Politiker und spätere Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (1925–2012), der zunächst in der so genannten Spielbankaffäre wegen Meineids verurteilt wurde, was aber später wegen eines medizinischen Gutachtens zurückgenommen wurde. "Old Schwurhand" war fortan der Spitzname Zimmermanns, den er nie mehr los wurde.

Übervater und ein "blondes Fallbeil"

Legendär und zwar legendär konservativ war Alois Hundhammer (1900–1974). Der CSU-Mitbegründer war in der Nazizeit verfolgt worden und stark katholisch geprägt. Als er 1946 Kultusminister wurde, setzte er die Wiedereinführung der Prügelstrafe durch. 1948 beendete er die Ballett-Aufführung des "Abraxas" von Werner Egk an der Staatsoper; sie war ihm zu freizügig. Eine von ihm gegründete Institution hat sich bis heute erhalten: Auf Initiative des Weihbischofs Anton Scharnagl gründete er 1945 den Katholischen Männerverein Tuntenhausen, ein Gremium, dem bis heute stark konservativer Einfluss auf die bayerische Politik nachgesagt wird. Vorsitzender ist aktuell der bayerische Umweltminister Marcel Huber.

CSU-Übervater Franz Josef Strauß, sein "blondes Fallbeil" Edmund Stoiber, später selbst Ministerpräsident, und Max Streibl, der wiederum in der "Zwick-Affäre" im Mittelpunkt stand: Der Freistaat ist voller Geschichten in und um die Landespolitik. Immer dabei: Die SPD, auch wenn sie nie mehr nach Hoegner die Macht in München erringen konnte, aber prägnante Persönlichkeiten der Landespolitik hervorbrachte wie die ausgezeichneten Redner Karl-Heinz Hiersemann und Renate Schmidt, die als Spitzenkandidatin für die Sozialdemokraten die besten Landtagswahl-Ergebnisse erzielte.

