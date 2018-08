Streit eskaliert: 45-Jähriger geht mit Axt auf Freundin los

Pärchen hatte zuvor tief ins Glas geschaut - Alkoholwert von 1,8 Promille - vor 1 Stunde

NEUSTADT BEI COBURG - Am Freitagabend musste die Polizei in Neustadt bei Coburg einen handfesten Beziehungsstreit schlichten. Ein 45-Jähriger ging mit einer Axt auf seine Lebensgefährtin los, zuvor hatten beide dem Alkohol reichlich zugesprochen.

Gegen 21 Uhr rückte die Polizei in der Dr.-Martin-Luther-Straße in Neustadt bei Coburg an. In einem Mehrfamilienhaus war zuvor ein Streit zwischen einem 45-Jährigen und seiner 42-jährigen Lebensgefährtin außer Kontrolle geraten. Laut Polizei hatten beide Beteiligte "deutlich dem Alkohol zugesprochen". Ein Test ergab einen Wert von jeweils knapp 1,8 Promille.

Im Verlauf des Streits soll der Mann seine Lebensgefährtin geschlagen haben. Diese flüchtete daraufhin ins Nachbarhaus und verschanzte sich im Hausflur. Das brachte den 45-Jährigen erst so richtig in Rage: Mit einer Axt bewaffnet soll der aggressive Mann auf die Eingangstüre zugerannt sein. Mit der Faust schlug er die Scheibe der Tür ein, dabei zog er sich diverse Schnittverletzungen zu.

Die Polizisten konnten den Betrunkenen schließlich in Gewahrsam nehmen. Er kam zur Ausnüchterung in eine Zelle der Polizei Neustadt. Den 45-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

