Streit eskalierte: Nürnberger lebensgefährlich verletzt

Kontrahent stach auf Opfer ein - 31-Jähriger in Haft - vor 52 Minuten

WÜRZBURG - Ein handfester Streit ist am Samstagabend in Würzburg eskaliert. Ein Würzburger stach in einer Wohnung auf einen 49-jährigen Mann aus Nürnberg ein. Der Angegriffene wurde lebensgefährlich verletzt. Der Tatverdächtige wurde gefasst und sitzt nun in U-Haft.

Die beiden Männer gerieten am Samstag gegen 19.30 Uhr in der Wohnung einer Frau im Stadtteil Lindleinsmühle aus noch unbekanntem Grund aneinander. Der 31-jährige Würzburger fügte dort seinem 49-jährigen Kontrahenten aus Nürnberg Stichverletzungen zu. Die 34-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, ging dazwischen und wurde leicht verletzt. Sie konnte zu einer Nachbarin flüchten. Der lebensgefährlich verletzte Mann wurde durch einen Notarzt versorgt und in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Mehrere Streifen der Polizei konnten den Tatverdächtigen in der Wohnung festnehmen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Der 31-Jährige wurde am Sonntagvormittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Der Richter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung Untersuchungshaft an.

