Streit in Neustadt eskaliert: Frau wirft Messer nach 51-Jährigem

Eine Verletzte bei Auseinandersetzung unter Betrunkenen - vor 1 Stunde

NEUSTADT BEI COBURG - In einer Wohnung in Neustadt bei Coburg gerieten am Donnerstag drei Personen in einen Streit. Eine 33-Jährige bedrohte im Verlaufe dessen einen Mann mit einem Küchenmesser. Wenig später warf sie nach ihm.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagabend in der Neustädter Wilhelmstraße. Die drei Betrunkenen gerieten in einen Streit, bei dem es nicht bei einer verbalen Auseinandersetzung blieb.

Zuerst bedrohte eine 33-Jährige einen 51 Jahre alten Mann mit einem Küchenmesser, das sie wenig später auch noch nach ihm warf - allerdings erfolglos. Sie verfehlte ihr Ziel und der Mann riss die Frau zu Boden. Dabei wurde sie leicht verletzt. Der dritte Beteiligte griff laut ersten Ermittlungen der Polizei nicht ein. Alle drei Personen standen während der Auseinandersetzung unter Alkoholeinfluss, Atemtests ergaben Werte zwischen 1,3 und 2,5 Promille.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

amh