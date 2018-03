Streit in Seniorenheim eskaliert: 92-Jährige mit Deo attackiert

Bewohnerin klagte über starken Hustenanfall und Atemnot - vor 4 Minuten

WILDENHEID - Plötzlich eskalierte der Streit unter den Zimmernachbarn: In einem Seniorenheim in Wildenheid (Landkreis Coburg) gerieten am Freitag zwei Bewohnerinnen aneinander. Dann zückte eine der Frauen ein Deo-Spray.

Der Hintergrund des Streites ist unklar, berichtet die Polizei. Klar ist jedoch, dass eine 83-Jährige ein Deospray zückte und damit die Situation endgültig zum Eskalieren brachte. Mit dem Hygieneartikel sprühte die Frau ihrer 93-jährigen Kontrahentin ins Gesicht.

Die Bewohnerin, so skizziert es die Polizei, habe einen starken Hustenanfall erlitten und klagte über Atemnot. Gegen die 83-Jährige läuft jetzt ein Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.

