Streit in Würzburg eskaliert: Polizei ermittelt wegen Totschlags

45-Jähriger schlug auf Kontrahenten ein, bis dieser das Bewusstsein verlor - vor 34 Minuten

WÜRZBURG - Am Mittwochnachmittag schlug ein 45-Jähriger am Würzburger Barbarossaplatz einen anderen Mann krankenhausreif. Die Polizei konnte den Angreifer noch vor Ort festnehmen. Er sitzt nun wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft.

Mehrere Anrufer informierten die Polizei gegen 16 Uhr über den handfesten Streit am Barbarossaplatz. Wie das Präsidium Unterfranken mitteilt, soll der 45-Jährige auf seinen 55-jährigen Kontrahenten "massiv eingewirkt" haben. Das Opfer ging zu Boden und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Nur durch das Eingreifen von Passanten konnte der Angreifer zurückgehalten werden. Noch vor Ort konnten die Beamten den Mann festnehmen. Das Opfer kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Der mutmaßliche Täter musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Er verbrachte die Nacht in einer Haftzelle. Am Donnerstag wurde der Mann einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung. Der 45-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kripo sucht unterdessendessen noch nach weiteren Zeugen der Attacke. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4571732 zu melden.

evo