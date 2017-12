Streit mit der Freundin: Mann versenkt Auto im Untreusee

HOF - Einen kuriosen Einsatz erlebte die Polizei Hof in der Nacht auf Donnerstag. Gegen 0.45 Uhr war ein 28-jähriger Mann mit seinem Pkw geradewegs in den Untreusee gefahren - Der Grund war ein vorausgegangener Streit mit der Freundin.

Einen zwanzig Meter langen Holzsteg nutzte der Mann als Anlauf, um seinen Wagen erfolgreich im Untreusee zu versenken. Der Auslöser war laut Aussage der Polizei ein Streit zwischen ihm und seiner Freundin. Mit 1,6 Promille im Blut rauschte der 28-Jährige geradewegs in das eiskalte Wasser. Zuvor hatte er sein Vorhaben seiner Freundin per Telefon mitgeteilt, die wiederum sofort die Polizei verständigte.

Die Polizeiinspektion Hof entsandte unverzüglich einen Streifenwagen zum Untreusee, allerdings konnten die Beamten beim Eintreffen nur noch die Rücklichter des Fahrzeugs im Wasser erkennen.

Der 28-jährige Fahrer hatte sich vorher bereits aus seinem Wagen befreit und hielt sich an einer Boje fest. Durch eine heftige Unterkühlung konnte der Mann nicht eigenständig zum Ufer zurückschwimmen, sodass ein Polizeibeamter kurzerhand zum Rettungsschwimmer umfunktionierte und den Mann ans Ufer brachte.

Das Fahrzeug war in dieser Zeit komplett untergegangen und konnte erst später durch Rettungskräfte der Feuerwehr, der Wasserwacht sowie einem Abschleppunternehmen aus ca. drei Meter Tiefe geborgen werden.

Der unterkühlte Mann wurde per Rettungsdienst in das Hofer Klinikum gebracht und medizinisch behandelt. Ihn erwarten nun strafrechtliche Konsequenzen aufgrund Trunkenheit am Steuer.

