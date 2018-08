Stromausfall im Landkreis Hof: 20.000 Menschen betroffen

Die Störung dauerte nach Angaben der Stadtwerke etwa eine Stunde - vor 12 Minuten

HOF - Ein Hochspannungsfehler hat am frühen Samstagmorgen in der Stadt Hof und in einigen Gemeinden des Hofer Landkreises zu einem weitreichenden Stromausfall geführt.

Mehr als 20.000 Menschen seien betroffen gewesen, erklärten die Stadtwerke. Der Ausfall begann gegen 5.30 Uhr. Bis die Störung nach etwa einer Stunde wieder behoben war, mussten die Gemeinden Feilitzsch, Trogen, Gumpertsreuth und Jägersruh ohne Strom auskommen.

