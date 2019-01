Prinzenpaar besteigt Geißbock-Thron

In Neustadt geben wieder die Kinder das Startsignal zur Session

- vor 1 Stunde

NEUSTADT/AISCH - Mit der Krönung des Kinderprinzenpaares kappt die Neustädter Fastnachtsgesellschaft "Geißbock" wieder die Leinen des Narrenschiffes, das damit auf eine lange sowie turbulente Reise geht, ehe es mit der Geldbeutelwäsche am 6. März im Neptunbrunnen wieder anlegt. Dort, wo die "Geißböcke" am 11. 11. um 11.11 Uhr die Regentschaft über die Kreisstadt übernommen hatten.

Die Kleinen kommen bei den "Geißböcken" immer groß raus. In diesem Jahr richten sie die Mittelfränkische Narrennachwuchs-Sitzung in Neustadt aus. Foto: Harald Munzinger



Der närrischen Jugend gilt heuer das besondere Augenmerk. Denn nur eine Woche nach der Krönung des Kinderprinzenpaares, zu der die "Geißböcke" am Sonntag, 13. Januar, um 14 Uhr in den Neustädter "Sonnensaal" einladen, sind sie Gastgeber der "Mittelfränkischen Narrennachwuchssitzung". Die geht am 20. Januar ab 13.30 Uhr über die Bühne der Neustädter "Markgrafenhalle". Auf der präsentieren sich die jungen Talente der Gesellschaften aus der Region, mit denen man sich um die Fastnacht in Franken keine Sorgen zu machen braucht.

Freude für behinderte Menschen und Senioren

Wie für die Kinder, schlägt in Neustadt das Narrenherz auch für die "Menschen mit Handicap", für die von der Geißbock-Gesellschaft am 2. Februar ab 14 Uhr in der "NeuStadtHalle am Schloss" wieder eine Sitzung gestaltet werden wird. Und am 3. Februar sind an gleicher Stelle, ebenfalls um 14 Uhr, die Senioren zu "ihrer" Sitzung eingeladen. Die "Prunksitzung" mit "Atze Bauer & DAS EICH" findet am 9. Februar ab 19.11 Uhr in der "NeuStadtHalle" statt, die am Samstag, 16. Februar, wieder ab 19.30 Uhr die "Ultimative Faschingsparty" mit Showprogramm und Maskenprämierung in ihren Grundfesten erschüttern wird. Zu Kurzsitzungen sind dazwischen die Geißbockaktiven am 10. Februar in den beiden Neustädter Seniorenheim.

Auf närrisches Weibervolk muss man sich auf Neustadts Straßen sowie in den Zentren von politischer Macht und des Mammons am 28. Februar einstellen, ehe dieses sich ab 19.30 Uhr in der "NeuStadtHalle" zum "Weiberfaschingsball" sammelt. Am 2. März steigen dort ab 19.11 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) bei der "Jubel-Trubel-Sitzung" unter anderem mit Christoph Maul und Sven Bach noch einmal die Stimmungsraketen in den Narrenhimmel.

Kehraus und Geldbeutelwasche

In Neustadt endet der "Saalfasching" traditionell mit dem großen Narrentreiben der Kleinen, die um 14 Uhr wieder in großer Zahl der "Supermänner" und zauberhaften Feen in der "Markgrafenhalle" erwartet werden. Der Faschingskehraus findet dann am Abend im angestammten "Geißbock-Domizil zur Sonne" ab 19.30 Uhr statt, ehe am Aschermittwoch um 12 Uhr bei der "Geldbeutelwäsche" das Geißbockmeckern auf dem Rathaustürmchen mit dem letzten "Häbberlah Mäh" und "Geißbock-Helau" erwidert und beim Brauch des deftigen Heringsessens eine lange und turbulente Session "Revue passieren" wird. In der werden die "Geißböcke" auch bei befreundeten Gesellschaften zu Gast sein.

Die Vorsitzende Sylvia Seeberger mit Vize Michael Eckendörfer und Sitzungspräsident Holger Wesp stehen im 65. Jahre der "Fastnachts-Gesellschaft Geißbock" mit "einer großartigen Mannschaft" nach intensiven Vorbereitungen auf die "fünfte Jahreszeit" und viel Vorfreude in den Startlöchern, den Menschen wieder jede Menge Spaß zu bereiten.

Harald J. Munzinger