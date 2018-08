Sturm fegt über Region: Boot kentert, Bäume knicken ab

Im Nürnberger Stadtpark brach ein Baum ab und fiel auf eine Frau - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Mit einem lauten Gewitter-Knall sollte der Regen am Donnerstag die Hitzewelle beenden - doch vielerorts blieben Schauer aus. Stattdessen fegten heftige Windböen über die Region und sorgten für Verwüstung. In der Oberpfalz musste sogar ein Zeltlager evakuiert werden.

Plötzlich aufkommende Windböen nach langer Hitze und Trockenheit brachten am Donnerstagabend den Baum an der Bahnhofstraße in Herzogenaurach zu Fall. © Matthias Kronau



Rund 30 wetterbedingte Einsätze meldete die Polizei Mittelfranken am Freitagmorgen. "In erster Linie waren das die üblichen Vorfälle - abgebrochene Bäume und Äste oder umgewehte Bauzäune", erklärte Pressesprecher Bert Rauenbusch. Zudem wurde ein Klohäuschen umgeweht und herabfallende Äpfel demolierten in Mittelfranken ein geparktes Auto.

Doch die Polizei musste auch noch zu drei sehr ernsten Einsätzen ausrücken: Gegen 17.30 Uhr ging der Alarm ein, dass am Altmühlsee in Gunzenhausen ein Boot sturmbedingt gekentert war. Laut Rauenbusch kam ein Polizeihubschrauber den beiden Verunglückten zur Hilfe. Kurz vor 18 Uhr wurde am kleinen Brombachsee ein ähnlicher Vorfall gemeldet. "Stand-Up-Paddler" waren hier in "Seenot" geraten und mussten ebenfalls durch die Polizei gerettet werden. Im Stadtpark in Nürnberg stürzte kurz darauf ein Baum um und traf eine Spaziergängerin. Die Frau wurde getroffen, jedoch laut Pressesprecher Rauenbusch nur leicht verletzt. Vorsorglich wurde sie in ein Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr in Baiersdorf im Landkreis Erlangen-Höchstadt hatte mit anderen Problemen zu kämpfen: Auf Facebook berichteten die Einsatzräfte von einem Sandsturm, der mit Windstärke 10 durch die Gärten fegte und für Unordnung sorgte. Kurz darauf wurden die Einsatzkräfte noch zu einem Böschungsbrand gerufen, bei dem auch Heuballen in Flammen standen.

In Bad Windsheim, so berichtet die dortige Polizei, musste eine Streife wegen des Windes ausrücken: Die Böen hatte einige temporär aufgestellte Verkehrsschilder umgeworfen und auf die Straßen gefegt. Auch der Bahnverkehr wurde beeinträchtigt: Am frühen Abend krachte ein Ast auf die Oberleitung der Schienen zwischen Wicklesgreuth und Heilsbronn - die Bahn musste einen Schienenersatzverkehr zwischen Nürnberg und Ansbach einrichten. In Herzogenaurach brachte der Wind einen Baum in der Bahnhofsstraße zu Fall. Einen ähnlichen Vofall hatte es Mittwochabend bereits in Streitberg in Forchheim gegeben. Eine morsche Buche war abgebrochen und begrub ein Auto unter sich:

Auch in der Oberpfalz galt von 18 bis 24 Uhr eine amtliche Warnung vor Sturmböen - dennoch zieht die Polizei eine recht positive Bilanz. Lediglich 10 wetterbedingte Anrufe gingen am Freitagabend bei der Polizei ein. "Es handelte sich dabei um abgebrochene Äste, umgestürzte Bäume oder umgewehte Baustellenabsicherungen. In Regensburg wurden von einem Wohnhaus einige Dachziegel heruntergeweht und fielen auf einen geparkten Pkw." Das teilte die Oberpfälzer Polizei am Freitagmorgen mit.

Konsequenzen hatte die Sturmwarnung allerdings für rund 80 Kinder und Jugendliche, die auf einem Sportplatz in Parsberg (Landkreis Neumarkt) ein mehrtägiges Zeltlager abhielten. Da auch hier kräftige Sturmböen gemeldet waren, wurde das Ferienlager vorsorglich durch die Feuerwehr evakuiert. Die Kinder und die Betreuer warteten das Unwetter im nahe gelegenen Sportheim ab. Deutschlandweit sorgten die Unwetter für viele Zug- und sogar Flugausfälle. Es gab auch mehrere Verletzte durch umgestürzte Bäume.