Sturm in Franken: DWD warnt vor Dauerregen und Böen

Der Region drohen wuchtige Winde, die Niederschlag mitbringen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der Herbst lässt grüßen und bringt die ersten nasskalten Stürme mit. Am Donnerstag rauscht der Wind mit bis zu 70 Stundenkilometern durch Franken.

Empfehlung für die kommenden Tage: Warm anziehen und immer einen Regenschirm zur Hand haben. © dpa



Windjacke und Regenschirm sind am Donnerstag Pflicht: Den ganzen Tag kann es immer wieder heftig regnen. Außerdem bleibt es auch stürmisch. Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de geht es in Franken mit Temperaturen zwischen elf und 14 Grad weiter. Bis zum Abend rauscht der Wind mit bis zu 70 Stundenkilometern über uns hinweg, vereinzelt kann es auch Sturmböen mit einer Windgeschwindigkeit von neun Beaufort geben.

Der DWD warnt für die Stadt Nürnberg vor Dauerregen und Windböen. © DWD



Am Freitag kann es dann laut Wetter.com um die Mittagszeit zu leichten Gewittern kommen, die Quecksilbersäule wird die 16-Grad-Marke aber kaum überwinden können. So schnell werden wir das triste Herbstwetter also nicht los!

Für den Samstag besteht zumindest die Hoffnung, dass es tagsüber größtenteils trocken bleibt. Mit Temperaturen über 16 Grad sieht es trotzdem eher schlecht aus.



Am Sonntag frischt es auf 13 Grad ab und regnet bis in die Abendstunden hinein durchgehend. Ab dem Nachmittag ist es weiterhin bewölkt, bleibt aber trocken. Die Nacht wird mit acht Grad ebenfalls deutlich kühler.

nb