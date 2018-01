Sturm mit Schneeregen: Es wird ungemütlich in Franken

In der aktuellen Wetter-Woche ist alles dabei - außer Sonne - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Ein Sturmtief über Island sorgt auch bei uns für ungemütliches Wetter. Auf einen wechselhaften Wochenstart folgt reichlich Wind und Regen - und dann wird es nochmal richtig winterlich in Nürnberg.

Trübes Wetter mit viel Regen steht Franken in dieser Woche bevor. © Mohssen Assanimoghaddam/dpa



Dichte Wolken hängen am Montag über Nürnberg, nur vereinzelt kommt dabei mal die Sonne raus. Spätestens am Nachmittag ist es aber auch damit vorbei, dann macht die Wolkendecke ganz dicht und es kommt leichter Regen dazu. Die Schauer werden wohl frühestens am Dienstagnachmittag wieder abklingen, wie der fränkische Wetterochs berichtet.

Die Regenwahrscheinlichkeit bleibt also auch am Dienstag hoch, doch mit bis zu 7 Grad wird es deutlich milder. Dazu frischt der Wind auf und es wird stürmisch. Wetter.de meldet für Nürnberg sogar eine Unwetterwarnung mit vereinzelten Sturmböen bis 88 km/h.

Am Mittwoch fallen die Temperaturen wieder um einige Grad ab - gerade genug, um Regen in Schneeregen zu verwandeln. Nachmittags kann es laut des Wetterdienstes von nordbayern.de auch richtige Schneefälle geben. Spätestens am Donnerstag, wenn die Temperaturen wieder auf 6 Grad klettern, ist es damit jedoch auch wieder vorbei, so der Deutsche Wetterdienst.