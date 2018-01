Sturm, Schauer, Sauwetter! Der Mittwoch wird ungemütlich

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen - vor 3 Stunden

NÜRNBERG - Ein Sturmtief sorgt auch bei uns für ungemütliches Wetter. Auf einen wechselhaften Wochenstart folgt reichlich Wind und Regen. Und das soll auch erstmal so bleiben.

In Böen starker bis stürmischer Wind mit einzelnen Sturmböen bis 88 km/h

(Q

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch vor Sturmböen in der Region. © DWD



Am Mittwoch fallen die Temperaturen wieder - nur noch zwei Grad zeigt das Thermometer dann an. Das ist gerade genug, um den Regen in Schneeregen zu verwandeln. Nachmittags kann es laut des Wetterdienstes von nordbayern.de auch richtige Schneefälle geben. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen mit bis zu 85 Kilometern in der Stunde.

Auch am Donnerstag wird es erneut stürmisch - mit zeitweiligen Regenfällen und einem Temperaturanstieg auf 7 Grad. Es weht ein frischer bis starker Westwind, teilweise mit schweren Sturmböen.

Am Freitag bleibt das Wetter ebenfalls alles andere als konstant. Während es am Morgen noch zu Schneeregen kommen kann, blickt ab Mittag immer wieder die Sonne durch die Wolken. Allerdings wird es deutlich kälter: Wetter.com meldet Höchsttemperaturen mit maximal 4 Grad. In der Nacht muss bei um die 0 Grad auf glatte Straßen geachtet werden.