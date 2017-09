Sturm und Regen: DWD warnt vor starken Windböen

Franken drohen wuchtige Winde, die Regen in die Region bringen - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Der Herbst lässt grüßen und bringt die ersten nasskalten Stürme mit. Am Mittwoch rauscht der Wind mit bis zu 85 Stundenkilometer durch Franken. Und das ist noch nicht alles.

Der Deutsche Wetterdienst warnt am Mittwoch in Franken vor starken Windböen - und nass wird es auch. © dpa



Windjacke und Regenschirm sind am Mittwoch Pflicht: Laut dem Deutschen Wetterdienst ziehen stürmische Winde durch die Region, die bis zu 85 Kilometer pro Stunde schnell werden können - das entspricht der Unwetterwarnstufe 2. Auch der Wetterochs prophezeit nichts Gutes und warnt vor allem am Mittwochabend vor Gewittern mit starken Böen (bis zu Beaufort 10). Unter die stürmischen Winde, die der Wetterdienst von nordbayern.de sogar auf bis zu 90 km/h schätzt, mischen sich bei bis zu 16 Grad auch noch eine Menge Regenschauer, die den Tag so richtig ungemütlich werden lassen.

Windig und nass bleibt es auch am Donnerstag. Vor allem am Morgen den Schirm nicht vergessen! Laut dem Wetterdienst von nordbayern.de schwanken die Temperaturen tagsüber lediglich zwischen 11 und 14 Grad. Bis zum Donnerstagabend weht ein in Böen stark bis stürmisch (Beaufort 6-8) auffrischender Westwind, vereinzelt kann es auch Sturmböen Beaufort 9 geben.

Am Freitag kann es dann laut Wetter.com um die Mittagszeit zu leichten Gewittern kommen, die Quecksilbersäule wird die 16-Grad-Marke aber kaum überwinden können. So schnell werden wir das triste Herbstwetter also nicht los!

Für den Samstag besteht zumindest die Hoffnung, dass es tagsüber größtenteils trocken bleibt. Mit Temperaturen über 16 Grad sieht es trotzdem eher schlecht aus.

