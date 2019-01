Sturm und Schnee: Das bringen die kommenden Tage!

Wettermodelle erwarten für Donnerstag längeranhaltende Schneefälle - vor 21 Minuten

NÜRNBERG - Mützen festhalten, jetzt wird es windig: In ganz Franken warnt der DWD bis Mittwochabend vor eisigen Sturmböen von bis zu 60 Kilometern pro Stunde. Doch nicht nur wegen der frostigen Temperaturen ist jetzt wetterfeste Kleidung gefragt. In den nächsten Tagen könnte es in manchen Teilen der Region nämlich richtig weiß werden.