Sturm und Schnee: Tief "Benjamin" fegt durch Region

Das Wetter zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner stürmischen Seite - vor 33 Minuten

NÜRNBERG - Nach dem Schnee ist vor dem Schnee: Sturmtief "Benjamin" beschert den Franken am Mittwoch weiterhin ordentlich Wind. Laut Deutschem Wetterdienst sind Böen von bis zu 70 Stundenkilometern drin. Doch zusätzlich feiert auch der Schneefall in den nächsten Tagen ein Comeback in der Region.

