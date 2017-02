Sturmböen und Regen: Das Wetter bleibt ungemütlich

Erst ab Donnerstag wird es wieder etwas sonniger - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Auf Straßen und Gehwegen haben sich große Pfützen gebildet, der Regen bleibt beharrlich und jetzt kommt auch noch Sturm. Besonders verlockend sind die Wetteraussichten nicht - immerhin, am Wochenende geht es wieder aufwärts.

Wer am Dienstag ohne Schirm das Haus verlassen hat, ist vermutlich nass geworden. Schließlich war rund um die Uhr eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent vorher gesagt - und diesmal trat die Prognose auch ein.

Mit Wetterbesserung ist erst einmal nicht zu rechnen. Weitere Schauer bei 10 bis 12 Grad erwarten uns am Mittwoch. Für den ganzen Tag sind Regenfälle angesagt, besonders heftig sollen sie abends ausfallen. Der Wetterochs hat noch eine weitere schlechte Nachricht: In der Region gibt es kräftige Windböen, die auf der Beaufortskala die Stufe 8 erreichen. Zur Orientierung: Der höchste Skalenwert liegt bei 12, dem Orkan. Auch wetter.de warnt vor kräftigen Windböen von bis zu 88 km/h. Der Kampf Wind gegen Regenschirm scheint da schon vorprogrammiert.

Für die Hochlagen der Alpen und des Bayerischen Waldes hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) außerdem eine Warnung der Stufe orange vor Tauwetter heraus gegeben. Die Abflussmengen des tauenden Schnee sollen zwischen 40 l/m² und 60 l/m² erreichen.

Am Donnerstag soll es dann sogar noch windiger werden: Die Böen werden noch kräftiger und erreichen den Skalenwert 9. Hinzu kommt - wie könnte es anders sein - Regen. Laut wetter.de dürfen wir uns auf etwa 11 Grad einstellen. Regen und Windböen? Klingt ziemlich ungemütlich! Dennoch, der Donnerstag bringt auch etwas Gutes: Endlich schafft es auch die Sonne wieder durch die dicke Wolkendecke, wenn auch nur für ein paar Stunden.

