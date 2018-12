Stürmisch und nass: Der vierte Advent wird ungemütlich

Wochenende wird unwinterlich warm und regnerisch - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Weihanchten steht vor der Tür, doch das Wetter hat andere Pläne als das erhoffte Winterwonderland für uns in Aussicht. Weiter dominieren milde Temperaturen und ein Gemisch aus Regen und starken Böen. Von Gemütlichkeit keine Spur - am Samstag kann es in Franken auch gewittrig werden.